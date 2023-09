“Suo figlio è in arresto, paghi la cauzione”, finto poliziotto truffa anziana a Palermo

Malvivente in azione in via Vincenzo Di Marco a Palermo: ecco la ricostruzione dell'accaduto.

Ennesima truffa ai danni di un’anziana: è avvenuta a Palermo e a metterla in atto è stato un finto poliziotto.

L’episodio si è registrato in una zona centrale del capoluogo regionale, in via Vincenzo Di Marco e non lontano da via della Libertà.

Finto poliziotto truffa anziana a Palermo

Il truffatore – travestito da poliziotto – si sarebbe presentato in casa dell’anziana e avrebbe raccontato di essere lì per avvisarla che il figlio era stato arrestato e necessitava quindi di soldi per tornare libero. Insomma, l’anziana doveva pagare una cauzione per far uscire il figlio di prigione.

La donna, naturalmente preoccupata per il figlio, avrebbe consegnato al finto agente soldi e gioielli. Un “bottino” di circa 700 euro più diversi gioielli tra orecchini, collane e bracciali in oro. Ottenuta la cifra, il malvivente si sarebbe dato alla fuga.

Poco dopo l’anziana avrebbe compreso di essere stata truffata e avrebbe contattato il 112 riferendo i dettagli dell’assurda vicenda. La polizia ha avviato le indagini sul caso, uno dei tanti simili che ogni giorno si verificano in tutta la Sicilia.

Gli episodi simili a Caccamo

I casi di truffa, purtroppo, sembrano sempre più frequenti, soprattutto nel Palermitano. In particolare, una serie di denunce sono state presentate nelle scorse settimane a Caccamo. Lo stesso sindaco Franco Fiore aveva avvertito i cittadini di mantenere alta l’attenzione su questi episodi.

