Fiorello commenta i dati Istat: “Ringiovanite il Paese, fate l’amore!”

"Cosa bisogna fare per ringiovanire il Paese? Fate l'amore, fate figli". Fiorello commenta così i dati Istat a "Viva Rai 2!"

“Iniziamo subito con i dati Istat. L’Italia è sempre più vecchia. Basti pensare che sulla rete giovane, che è questa qui, Rai2, ci sono io. Se questa è la rete giovane ragazzi! E allora cosa bisogna fare per ringiovanire il Paese? Voi lo sapete! Lo sapete. Fate l’amore, fate figli”. Fiorello commenta così i dati Istat sulla popolazione a ‘Viva Rai 2!’.

Gag sul Qatargate

Gag sul Qatargate tra Fiorello, Biggio e Fabio De Luigi, che per ‘Viva Rai 2! ha vestito i panni di un intransigente vigile urbano che chiedeva a Fiore e al comico toscano nel cast del programma di sgombrare la strada, pena una multa salata. A Fabio De Luigi che li accusa di una serie di strampalate violazioni – “Questo è abuso di conferizione di dito alzato in luogo pubblico senza permesso – Fiore e Biggio consegnano un sacchetto di juta colmo di banconote con su scritto ‘Qatar’. E lui torna alla carica: “Questa è corruzione”. “Ma perché? Va così tanto di moda! E noi non lo possiamo fare?”, controbatte Fiorello. “A Bruxelles lo fanno”, interviene Biggio. Ma arriva una volante e li porta via.