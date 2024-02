Fondi Ue per imprese, ecco “MyFunds app”. Sinergia tra JoConsulting e Confcommercio

Il ceo Giuseppe Ursino: “Oggi l’imprenditore può scaricare l’applicazione e consultare alcune schede informative”

CATANIA – Disinformazione e complessita delle procedure sono le cause maggiori per cui un’impresa finisce per non accedere ai fondi europei. La partnership tra JoConsulting e Confcommercio renderà più facile, alle aziende etnee, conoscere quali risorse sono a disposizione da Bruxelles per intervenire dove è necessario con uno o più investimenti interni. A Catania è stata presentata MyFunds App, per la conoscenza dei bandi di finanza agevolata.

“L’app favorisce la partecipazione ai fondi strutturali – ha spiegato il ceo di JoConsulting Giuseppe Ursino – ed è uno strumento che lanciamo oggi dopo aver vinto a livello europeo una nostra progettualità. Abbiamo coinvolto lituani, greci e rumeni nel piano. Il ritardo della programmazione 2021-2027 – ha spiegato Ursino – ci ha dato tempo per allestire i primi contenuti dentro l’applicazione. Già oggi l’imprenditore può scaricare My FundseApp e consultare alcune schede informative sui bandi”.

Il 2024 di Confcommercio si è aperto puntando sull’innovazione, perché, spiega il presidente Pietro Agen, “l’alternativa è andare fuori mercato, bisogna abbandonare il provincialismo. Con questo strumento i nostri associati possono confrontarsi ogni giorno con quel che propone l’Europa”. My Funds servirà anche a non affidarsi completamente alle comunicazioni disponibili online, spesso fuorvianti secondo il presidente etneo di Confcommercio. Agen ha notato alcune differenze tra i bandi europei e quelli organizzati a livello regionale: “Ritengo che quelli europei abbiano qualcosa in più rispetto agli italiani”.

L’app MyFunds è utile alle aziende anche per non delegare altri compiti ai consulenti. “La decisione dell’imprenditore di delegare alcune scelte strategiche è un problema – continua Agen -. Un contesto non abituale, come quello dei bandi europei, deve essere conosciuto in prima persona dal capo azienda”. L’appuntamento di lancio di MyFunds App ha visto gli interventi di Cinzia Randone, Martina Pinazzo, Giulia Corso, Angelo Gelardi e Alice Sardo. Claudia Vittorio ha presentato l’opportunità il programma She Founder, progetto per aiutare le future imprenditrici: “She Founder è finanziato dal programma Erasmus per giovani imprenditori (Erasmus for Young Entrepreneurs) che coinvolge otto partner e sei paesi in Europa. In Sicilia il tema dell’imprenditorialità femminile è molto importante e osservato in Sicilia. Il management è principalmente maschile, le donne non hanno molti ruoli di vertice. Con questo progetto diamo la possibilità a giovani donne maggiorenni e con almeno tre anni di attività imprenditoriale alle spalle di partire per uno dei paesi europei e fare un’esperienza nel proprio ambito di appartenenza”.

Per partecipare al programma bisogna rivolgersi a JoConsulting che fa da organizzazione intermediaria per tutti gli aspetti riguardanti la richiesta. Al lancio catanese di MyFunds App ha partecipato anche la direttrice di Confcommercio Catania Silvia Carrara. “A due mesi dall’inizio del 2024 la speranza è di una ripartenza definitiva per le nostre consociate – ha dichiarato Carrara – che stiamo accompagnando verso un approccio più innovativo all’attività quotidiana. Spero questa iniziativa venga accolta positivamente, ma nel 2024 abbiamo in programma altri progetti per seguire le imprese catanesi aderenti a Confcommercio e offrire una prospettiva sempre più dinamica”.