Formula 3, il palermitano Minì in evidenza nelle prove libere in Bahrein

La pista non perfetta e il gran caldo non hanno impedito al pilota siciliano di concludere la prima ora di lavoro con il secondo tempo

Buon esordio per il 18enne palermitano Gabriele Minì nelle prove libere di Formula 3 in Bahrein. Il pilota della Alpine Academy, marchio della Renault, ha ben impressionato sul tracciato del Sakhir.

La pista non ancora in perfette condizioni e il caldo non hanno impedito a Minì di concludere la prima ora di lavoro del week-end con il secondo tempo nella graduatoria assoluta (1’47″847). Miglior crono per (a i 72 millesimi) per l’italo-brasiliano della Trident, Gabriel Bortoleto (1’47″775).

“Sono felice ed orgoglioso di entrare a far parte dell’Academy Alpine – ha detto qualche giorno fa il pilota siciliano – . Sono molto grato per la loro fiducia e darò il massimo in pista e fuori per onorare i loro colori. Il mio obiettivo è continuare a imparare e combattere in un campionato molto competitivo”.