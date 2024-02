Gran colpo Ferrari, tifosi in festa: Hamilton a Maranello dal 2025

Il pilota lascia la Mercedes e annuncia l'inizio di una nuova sfida. "Sono entusiasta di affrontare una nuova sfida" ha detto Hamilton.

“Lewis Hamilton si unirà al team dal 2025, con un contratto pluriennale”. Così la Ferrari, sui propri profili social, annuncia ufficialmente l’arrivo di Lewis Hamilton alla scuderia di Maranello dal 2025. Una notizia che ha già acceso l’entusiasmo di tutti i supporters del Cavallino Rampante.

Il pilota lascia la Mercedes e annuncia l’inizio di una nuova sfida. “Ho trascorso 11 anni incredibili con questa squadra e sono molto orgoglioso di ciò che abbiamo raggiunto insieme – ha annunciato Hamilton -. La Mercedes fa parte della mia vita da quando avevo 13 anni. È un luogo in cui sono cresciuto, quindi prendere la decisione di andarmene è stata una delle più difficili che abbia mai dovuto prendere”. Queste le parole nel comunicato diramato dalla Mercedes dove annuncia la fine del rapporto con il 39enne inglese al termine di questa stagione. “E’ arrivato però il momento di fare questo passo e sono entusiasta di affrontare una nuova sfida” ha aggiunto il 7 volte campione del mondo.

Sainz: “Lascio Ferrari ma quest’anno darò tutto”

“Facendo seguito alle notizie di oggi, Scuderia Ferrari ed io non continueremo insieme alla fine del 2024. Abbiamo ancora una lunga stagione davanti a noi e, come sempre, darò tutto per la squadra e per i tifosi di tutto il mondo. Annunceremo notizie sul mio futuro quando sarà il momento”. Così Carlos Sainz, in una nota, dopo l’ufficialità dell’arrivo alla Ferrari di Lewis Hamilton a partire dalla stagione 2025.