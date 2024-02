F1, colpaccio del Cavallino a un passo: Hamilton fà gia sognare i tifosi della Ferrari

Gli appassionati della "rossa" fremono per l'imminente arrivo del campione britannico

Sembra ormai tutto pronto: Lewis Hamilton, il sette volte campione del mondo di Formula 1 è ormai a un passo dal divenire il nuovo pilota di punta della Ferrari. A confermare la clamorosa operazione è l’anticipazione del Corriere della Sera. Il britannico approderebbe sì a Maranello nel 2025, ma non è escluso che il colpaccio possa essere anticipato addirittura di una stagione. I fan del Cavallino fremono, vogliosi di salutare l’arrivo di un campionissimo capace di spostare in maniera decisiva gli equilibri. Ancora un pò di pazienza, con l’ufficialità che potrebbe anche arrivare in giornata. Hamilton Lewis andrebbe a sostituire Carlos Sainz, per un dream team da urlo che lo vedrà affiancare il talentuso Charles Leclerc, fresco di rinnovo di contratto.

Le stimmate del campione

Come detto sette volte campione del mondo di Formula 1, Hamilton nasce a Stevenage (Regno Unito) il 7 gennaio del 1985. La passione per i motori la eredita dal padre Anthony. Il suo esordio nel 2006 nella serie GP2 con la Art Grand Prix. Ad accorgersi di lui, in seguito alla vittoria del campionato nello stesso anno del debutto, è il Team Principal di McLaren, con Ron Dennis che lo ingaggia nel team di Formula 1. Debutto con il team britannico nella massima categoria che avviene nel 2007 al fianco di Fernando Alonso. La stoffa del campionissimo la dimostra già al primo anno, quando si prende il titolo di Campione del Mondo, arrivato nel 2008 dopo una lotta a pochi punti di differenza con Felipe Massa.

Sei le stagioni a bordo della McLaren, poi sarà Mercedes, squadra con cui ha poi vinto sei dei suoi sette titoli iridati: nel 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 e 2020. Una carriera sempre in prima linea quella di Hamilto, che ha disputato 332 Gran Premi; di 104 Pole Positions totali, 103 si sono trasformate in vittorie.