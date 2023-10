Formula 1, Sainz si sente male: salta il Gp del Messico?

Il pilota spagnolo ha saltato ieri gli appuntamenti con i media. Il team garantisce che sarà regolarmente al volante

Carlos Sainz non sta bene ma sarà in pista oggi nella prima giornata di prove libere del Gp del Messico 2023. Il pilota spagnolo della Ferrari ha saltato gli appuntamenti con i media nella giornata di giovedì. Il team però garantisce che l’iberico, reduce dal terzo posto nel Gp degli Stati Uniti di domenica scorsa, sarà regolarmente al volante nei primi collaudi in programma nella serata italiana. “Non si è visto nel paddock Carlos Sainz, che questa mattina non si sentiva bene ma è atteso domani regolarmente in pista”, ha scritto la Ferrari sul proprio sito al termine della giornata di ieri.

Lelcerc: “Possiamo portare a casa un buon bottino di punti”

Ai box Ferrari, in attesa di Carlos Sainz, ha parlato Charles Leclerc. “Credo che se riusciamo a mettere tutto insieme possiamo portare a casa un buon bottino di punti qui a Città del Messico. Abbiamo visto come nell’ultimo periodo il potenziale della vettura sia più facile da sfruttare e questo ci ha permesso di essere più costanti nelle prestazioni”, dice il monegasco, che negli Stati Uniti ha chiuso al quarto posto prima di essere squalificato per il fondo irregolare della sua rossa. “Ad Austin abbiamo sbagliato alcune cose, anche dal punto di vista strategico, e ne abbiamo pagato le conseguenze, ma credo ci sia il potenziale per lottare con i nostri diretti rivali anche qui”.