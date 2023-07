Forze nuove messe a servizio della Polizia ennese

Disposto un rafforzamento dell’organico grazie a 15 agenti provenienti da altre sedi e che vantano variegate esperienze operative. Sono stati accolti dal questore Basile

ENNA – La Direzione centrale delle Risorse umane del Dipartimento della Pubblica sicurezza ha assegnato alla Questura ennese e alla Sezione della Polizia stradale della provincia, a rinforzo del rispettivo organico, 15 agenti della Polizia di Stato provenienti da altre sedi, che vantano variegate esperienze operative.

Nello specifico, si tratta dell’assistente capo coordinatore Sandro Scavuzzo, dell’assistente capo Felice Profeta, degli assistenti Vito Militello e Alesso Giuseppe Pastore e degli agenti Vito Donato Bocchicchio, Alfio Gaetano Calanna, Calogero Calì, Salvatore Criscì, Alessandro D’Alessandro, Salvatore Di Lorenzo, Francesca Emmanuele, Riccardo Gallina, Giorgia Marzullo, Salvatore Puglisi e Simone Sberna.

Il personale in questione è stato accolto dal questore di Enna, Corrado Basile, che ha dato loro il benvenuto nella nuova sede di servizio. Il questore ha voluto soffermarsi sull’importanza delle attività che i poliziotti neo assegnati si apprestano a fornire alla collettività confidando nel rinnovato entusiasmo che accompagna una nuova esperienza professionale.

Un particolare saluto è stato rivolto anche ai poliziotti che da Enna sono stati trasferiti ad altre sedi con l’augurio che possano continuare con sempre maggiore profitto a onorare la divisa che indossano.

“La Polizia di Stato di Enna – hanno evidenziato dalla Questura in una nota – continua dunque con rinnovato entusiasmo ad assicurare ai cittadini un servizio sempre più efficiente ed efficace, con lo scopo di garantire la piena affermazione della legalità in tutto il territorio provinciale. L’auspicio più sentito per i nuovi arrivati è quello di intraprendere l’incarico nella provincia di Enna nel solco della consolidata esperienza di collaborazione con i cittadini”.