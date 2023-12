Esce di casa e non torna, si cerca il 91enne Francesco Costa: ricerche nell’Agrigentino

L'appello del sindaco Milko Cinà: "Se avete notizie, contattate le forze dell'ordine".

Sono ore di ansia e preoccupazione a Bivona, in provincia di Agrigento, dove è scomparso un uomo di 91 anni: si tratta di Francesco Costa, pensionato.

Non si avrebbero più notizie da ieri sera. Sono attive le ricerche.

Francesco Costa, scomparso a Bivona

Sono ancora molto poche le notizie sull’accaduto. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe uscito e non sarebbe rientrato in casa. Non si hanno al momento maggiori dettagli su come fosse vestito al momento della scomparsa o per quale motivo sia uscito di casa.

Il sindaco Milko Cinà ha chiesto in prima persona a tutti i compaesani di collaborare alle ricerche: “Non si hanno notizie da ieri sera del nostro compaesano Costa Francesco. Per tutte le segnalazioni contattare le forze dell’ordine al numero 0922/983111”.

Foto da Facebook