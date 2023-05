A Francofonte come nei film: assaltano banca con escavatore e rubano bancomat

Stessa dinamica qualche mese fa a Valverde, in provincia di Catania

Sono le 3 della scorsa notte, quando una filiale Unicredit con tanto di vetro blindato, ubicata in via Vittorio Emanuele nei pressi del centro di Francofonte (Sr), viene presa d’assalto dai rapinatori con un escavatore. No, non si tratta del copione della una scena di un film poliziesco quanto del bizzarro ma, a conti fatti efficace metodoattraverso il quale dei ladri hanno fatto irruzione presso l’istituto di credito della cittadina del Siracusano.

Un modus operandi già sperimentato

Il bottino è tutto all’interno dei due sportelli bancomat. Una volta trafugati sono stati caricati su un mezzo dai malviventi dopo avere sfondato il vetro blindato. Messo a segno il colpo, indisturbati hanno tagliato la corda. In mattinata la zona è stata transennata per permettere i rilievi. Stessa dinamica qualche mese fa a Valverde, in provincia di Catania. Anche in quel caso i ladri usarono un escavatore per abbattere il muro di un ufficio postale prelevando il bancomat.