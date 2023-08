Fratelli d’Italia sceglie il capogruppo: è il campione di voti Daniele Bottino

Le parole del neo capogruppo.

Il gruppo dei meloniani a Palazzo degli Elefanti ha scelto. Dopo alcuni tira e molla e scosse di assestamento interne, FdI ha finalmente scelto chi rappresenterà il partito nell’aula consiliare. Si tratta di Daniele Bottino che commenta così: “Sono grato ai colleghi consiglieri per la mia designazione a capogruppo di Fratelli d’Italia al Comune di Catania, ruolo che interpreterò con impegno e responsabilità per rappresentare tutti, lavorando in sinergia con l’amministrazione Trantino per il bene della città.I catanesi si aspettano molto dal consiglio comunale e dall’amministrazione, valutando positivamente la passione con cui il sindaco Trantino ha avviato il suo mandato. Abbiamo una grande opportunità e in questo senso tutti i consiglieri comunali saranno protagonisti del dibattito d’aula e saranno coinvolti negli organismi consiliari. Fratelli d’Italia, gruppo più numeroso in aula rappresentato da nove consiglieri, farà sentire la sua vicinanza a tutti i catanesi. Con lo stesso spirito desidero ringraziare i vertici regionali e provinciali del partito con cui il gruppo collaborerà lealmente e costantemente”.