Freddo glaciale e apocalisse di neve: temperature fino a -30 negli Usa, 10mila voli cancellati

Per i meteorologi una "tempesta unica nella generazione" sta flagellando il Paese. Trasporti in tilt e paura. Preoccupazione anche nello stato di New York

I meteorologi l’hanno definita una “tempesta unica nella generazione“. Si tratta di un’ondata di freddo e gelo che ha fatto precipitare le temperature nel centro degli Stati Uniti, provocando avvisi di bufera di neve e creando disagi enormi nei trasporti. Migliaia di voli sono stati interrotti in una delle settimane di viaggio più trafficate dai tempi della pandemia.

Ondata di freddo negli Usa: temperature in picchiata

L’ondata di freddo potrebbe portare le temperature anche a -30 gradi nei prossimi giorni. E già più di 300 chilometri dell’Interstate 90, l’autostrada che passa nel nord degli Stati Uniti, sono stati chiusi per vento forte e bufere di neve. Complessivamente sono stati cancellati o ritardati 10.000 voli sia interni che internazionali in arrivo o in partenza dagli Usa.

Tempeste di neve, stato di emergenza per 12 stati

Proclamato lo stato di emergenza in dodici Stati degli Usa. Massime preoccupazione soprattutto nello stato di New York ma anche in Georgia, Kentucky, Missouri, Maryland, North Carolina e Oklahoma. Quel che sta succedendo viene definito “snowapocalipse” o “snowaggedon” vere e proprie tempeste di neve unite al vortice polare. In alcune zone montuose del Wyoming, la temperatura potrebbe arrivare addirittura a un massimo di -57 gradi. In Ohio si prevede di toccare i -17, mentre già a Dallas sono stati raggiunti i -11 gradi.