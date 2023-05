Fulmine lo colpisce al collo mentre va in moto: 50enne muore folgorato

Alcuni testimoni sono accorsi a soccorrere l'uomo, per il quale però non c'era più niente da fare.

Il tragico destino, questa volta, si accanisce contro un uomo di 50 anni, rimasto ucciso, in Malesia, il 2 maggio scorso, mentre era alla guida della sua moto. Questa volta però, non si tratta di distrazione alla guida, di asfalto scivoloso o di scontro con altro mezzo, bensì di una saetta, mortale, scesa giù dal cielo durante una giornata uggiosa.

La dinamica

Morto mentre era alla guida della sua moto, folgorato da un fulmine. È il tragico destino di un uomo di 50 anni, rimasto ucciso in Malesia il 2 maggio scorso. A riportare la notizia sono i media locali. L’incidente intorno alle 18.20, quando l’uomo, in sella alla sua moto, sulla strada a Kampung Seri Cheeding, è stato colpito dal fulmine. Caduto dalla moto, ha perso conoscenza.

Ferite troppo gravi

Alcuni testimoni sono accorsi a soccorrere l’uomo, per il quale però non c’era più niente da fare. È stato dichiarato morto sul colpo. Il fulmine ha creato due buche in strada e la vittima ha riportato ferite sul collo e contusioni allo stomaco e alla coscia. Inoltre, ha riportato ferite al mento e alle ginocchia quando è caduto dalla sua moto.