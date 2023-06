Funerali Berlusconi, in piazza Duomo con la maglietta “Io non sono in lutto”: donna cacciata

Critiche da parte dei tanti presenti per una polemica ritenuta fuori luogo

Malumore e tensione: questi i sentimenti che hanno pervaso i tanti presenti in piazza Duomo a Milano accorsi per rendere l’ultimo saluto a Silvio Berlusconi. Il motivo è legato alla maglietta con la scritta “Io non sono in lutto” indossata da una donna. A chi le ha fatto notare quanto fosse inopportuna n un centesto di lutto, ha spiegato: «Perche? – ha spiegato Silvia – c’è talmente tanto da dire… sappiamo tutti cosa c’è stato dietro a lui e come ha fatto le sue prime fortune. È un pregiudicato».

Le motivazioni

Per questo «ho deciso che ho sentito troppe cose che non erano vere – ha aggiunto – l’ho fatto per i miei figli. Hanno deciso per il funerale di Stato e per il lutto nazionale, non riservati a chi ha dato la vita per la legalità… La santificazione di questi giorni è falsa, una forzatura alla realtà delle cose. Per questo ho deciso di partecipare nell’unico modo in cui posso esprimermi, in modo pacifico e silenzioso».