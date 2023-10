Furgone contro moto a Siracusa, centauro trasferito in ospedale

Lanciato l'allarme da alcuni automobilisti in transito, sul luogo del sinistro sono intervenuti i sanitari del 118 con un'autoambulanza

incidente stradale a Siracusa. Per cause ancora da accertare, una moto e un furgone si sono scontrati in via Elorina. Nell’impatto ad avere la peggio il conducente dei veiciolo a due ruote.

L’intervento del 118

Lanciato l’allarme da alcuni automobilisti in transito, sul luogo del sinistro sono intervenuti i sanitari del 118 con un’autoambulanza. I medici hanno soccorso il centauro, prima di decidere il trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I. Presenti anche gli agenti della polizia municipale per chiarire la dinamica dell’incidente.