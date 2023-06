“Colpo” al bar in piena notte: rubata cassa automatica con 3mila euro

In corso le indagini a Favara (AG) per fare chiarezza sulla dinamica dell'ennesimo furto in città.

Furto all’interno di un bar di via IV Novembre a Favara, in provincia di Agrigento: ignoti ladri avrebbero portato via la cassa automatica dell’esercizio.

Pare che all’interno vi fossero circa 3mila euro. Sono in corso le indagini per ricostruire l’episodio e individuare i responsabili.

Secondo una prima ricostruzione dell’episodio, dei ladri si sarebbero intrufolati nel bar in piena notte dopo aver forzato un infisso e sarebbero riusciti a fuggire con l’ingente bottino senza che nessuno si accorgesse di niente.

In seguito alla segnalazione di quanto accaduto, sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Favara per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e accedere agli eventuali elementi utili per risalire all’identità degli autori del furto.

Immagine di repertorio