Furto con scasso al caseificio Borderi, “colpo” da 20mila euro

Massima solidarietà dalle autorità e dai rappresentanti dei commercianti ai titolari del noto esercizio siracusano.

Si è registrato lo scorso sabato sera un maxi furto ai danni del noto caseificio Borderi di Ortigia (Siracusa). Ancora da rintracciare i due malviventi entrati in azione: secondo le prime indiscrezioni, si tratterebbe di un uomo e di una donna.

Il “bottino” sarebbe pari a circa 20mila euro, senza considerare gli ingenti danni provocati al locale.

Furto con scasso al caseificio Borderi di Ortigia

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i due ladri si sarebbero introdotti all’interno dell’edificio distruggendone la vetrina. Poi avrebbero forzato la casa e rubato l’incasso, circa 20mila euro in totale. Infine, si sarebbero dati alla fuga come se nulla fosse.

Sono in corso le indagini sul furto, particolarmente “strano” in quanto commesso in un luogo molto affollato di sabato sera. Al vaglio degli inquirenti le immagini dei sistemi di videosorveglianza.

La solidarietà di Insieme

Il gruppo consiliare “Insieme” si è espresso sul furto al caseificio Borderi, esprimendo la massima solidarietà ai titolari, Nazarena Borderi e Gaetano Gangemi.

“Pensiamo che in momenti come questi sia fondamentale mostrare solidarietà e sostegno agli imprenditori e ai cittadini della nostra comunità che si trovano ad affrontare simili sfide. Le forze dell’ordine svolgono un ruolo cruciale nella nostra società, e situazioni come questa mettono in luce l’importanza del loro lavoro per preservare la tranquillità e la sicurezza del nostro territorio. Sono i guardiani che lavorano instancabilmente per proteggerci da eventi come questi e garantire che chi commette reati venga perseguito e portato davanti alla giustizia. La loro dedizione e impegno meritano il nostro plauso e riconoscimento. Ma ciò non basta. Crediamo che nel cuore di Ortigia – proprio al mercato storico di via De Benedictis – sia difficile non udire rumori o non vedere individui impegnati nel furto. Ci appelliamo al buon senso civico affinché eventi del genere siano condannati con forza e allo stesso tempo si richiami una maggiore presenza delle forze dell’ordine nella nostra città. Sono troppe le situazioni fuori controllo e di totale anarchia in cui versa la nostra città. Si attivino subito posti di blocco e presidi di legalità per ridare normalità alla nostra Siracusa. Un sentito abbraccio alla famiglia Borderi”.

Immagine di repertorio