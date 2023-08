In azione al centro commerciale per avere trucchi “gratis”: denunciata 22enne

Giovane incensurata denunciata in un noto centro commerciale di Catania per furto.

Furto al centro commerciale a Catania, ai danni di una nota catena di negozi dedita alla vendita di cosmetici: i carabinieri entrano in azione e denunciano una giovane incensurata.

L’intervento rientra nell’ambito dell’operazione “Buona Estate Sicura“, finalizzata a rafforzare i controlli nel capoluogo etneo e garantire la sicurezza di cittadini e turisti nel periodo estivo.

Furto di cosmetici al centro commerciale, denuncia a Catania

Nella mattinata, un equipaggio di una “gazzella” è intervenuto a seguito di una richiesta al 112 del responsabile di una nota catena di negozi presso un centro commerciale catanese, il quale lamentava un furto, ancora in corso, da parte di una cliente.

I militari sono così giunti immediatamente sul posto, apprendendo dal personale addetto alla vendita dell’esercizio commerciale che una giovane sarebbe stata da loro notata aggirarsi tra le corsie del negozio, attirando la loro attenzione per il suo soffermarsi sempre intorno allo stesso bancone di cosmetici.

L’intervento dei carabinieri e la denuncia

La ragazza, una 22enne incensurata, è stata quindi bloccata dai carabinieri mentre tranquillamente stava allontanandosi dal negozio. Vistasi ormai scoperta, ha spontaneamente ammesso le proprie responsabilità, consegnando ai militari alcuni cosmetici, del valore di alcune decine di euro, che aveva nascosto all’interno della sua borsetta in uno dei tanti suoi passaggi effettuati. I carabinieri, pertanto, hanno denunciato la giovane all’autorità giudiziaria per il reato di furto.

Questo è solo uno dei tanti interventi che quotidianamente affrontano i carabinieri della Radiomobile, impegnati anche in attività di controllo della circolazione stradale. A riguardo, nel solo mese di luglio, sono state elevate complessivamente 85 sanzioni per un totale di circa 80.000 euro di somme oblate, soprattutto per mancata copertura assicurativa e revisione periodica, guida senza patente, casco e cinture o per utilizzo del cellulare alla guida.