Futsal, Meta Catania beffata dal Napoli

La Meta Catania Bricocity perde contro il Napoli al PalaCatania, davanti a oltre 2mila. I tempi regolamentari sono finiti sul 4-4.

La Meta Catania perde contro il Napoli al PalaCatania, davanti a oltre 2mila persone tra cui gli ultras del Catania, beffata nel giro di pochi secondi. I tempi regolamentari sono finiti sul 4-4 e la sconfitta giunge nei supplementari.

La gara, lunga e ricca di momenti emozionanti, ha visto tanti interpreti importanti. Carmelo Musumeci, capitano etneo, ha aperto le marcature. Gli avversari rispondono e poco più tardi arriva un autogol ma pure la rete di Rafinha. Il solito Musumeci con un tiro al volo sigla il 2-2. Quasi al termine del primo tempo si registra un episodio molto dubbio: Pietrangelo in uscita ha forse toccato il pallone fuori dall’area con le mani. Pubblico e Meta chiedono il fallo che non è stato ravvisato dai quattro arbitri. Fortino mette a segno il 3-2 e Lutin pareggia i conti poco più tardi. Borruto con un destro insacca il 3-4 per Napoli. I rossazzurri sfiorano il pari con Musumeci e Lutin. A due secondi dalla fine il pallone dentro l’area ha sbattuto su De Luca generando un’autorete. Esplode così il PalaCatania al culmine dei tempi regolamentari. Ai supplementari un singolo momento determina la sconfitta etnea. Adesso testa alla prossima gara.

META CATANIA-NAPOLI FUTSAL 4-5 d.t.s. (2-2 p.t., 4-4 s.t., 4-4 p.t.s.)

META CATANIA: Tornatore, Alonso, Vaporaki, Bocao, Musumeci, Podda, Silvestri, Pulvirenti, Spellanzon, Lutin, Fontanella, Corallo, Dovara. All. Cipollini

NAPOLI FUTSAL: Pietrangelo, Perugino, Salas, Rafinha, Fortino, De Luca, Franzese, Mancha, Borruto, De Simone, Mateus, De Gennaro. All. Cacau

MARCATORI: 5’42” p.t. Musumeci (M), 12’49” aut. Alonso (N), 17’38” Rafinha (N), 19’21” Musumeci (M), 6’22” s.t. Fortino (N), 8’29” Lutin (M), 11’05” Borruto (N), 19’56” aut. De Luca (M), 3’31” s.t.s. Salas (N)

AMMONITI: Salas (N), De Luca (N), Pulvirenti (M), Vaporaki (M)

ARBITRI: Andrea Saggese (Rovereto), Luca Di Battista (Avezzano), Fabio Rocco De Pasquale (Marsala) CRONO: Mario Certa (Marsala).