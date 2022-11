G20, Meloni: “Mia figlia a Bali? Sarò madre anche da premier”

Giorgia Meloni ha risposto a chi aveva sollevato polemiche sulla presenza della piccola Ginevra a Bali in occasione del G20

Il premier Giorgia Meloni, attraverso un post apparso sulla propria pagina Facebook, ha voluto replicare a chi aveva sollevato delle polemiche riguardo la decisione del Presidente del Consiglio di portare con sè la figlia Ginevra a Bali in occasione del G20.

“Mentre torno a casa dalla due giorni di lavoro incessante per rappresentare al meglio l’Italia al G20 di Bali, mi imbatto in un incredibile dibattito sul fatto che sia stato giusto o meno portare mia figlia con me mentre andavo via per quattro giorni – afferma Meloni – La domanda che ho da fare agli animatori di questa appassionante discussione è: quindi ritenete che come debba crescere mia figlia sia materia che vi riguarda? Perché vi do una notizia: non lo è. Ho il diritto di fare la madre come ritengo e ho diritto di fare tutto quello che posso per questa Nazione senza per questo privare Ginevra di una madre. Spero che questa risposta basti per farvi occupare di materie più rilevanti e vagamente di vostra competenza”.