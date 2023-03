“Pieno di valori, onesto, solare”: comunità sotto shock per la morte di Gabriele Longo

Il ragazzo, originario di Paternò, è rimasto vittima di un tragico incidente in via Santa Sofia a Catania.

La comunità di Paternò è sconvolta e addolorata per la scomparsa di Gabriele Longo, la guardia giurata 24enne vittima del tragico incidente di questa mattina in via Santa Sofia a Catania.

Numerosi i messaggi di cordoglio per il giovane, che arrivano anche dal primo cittadino della città d’origine del ragazzo, Nino Naso.

Gabriele Longo, la vittima dell’incidente di via Santa Sofia

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica della tragedia che ha portato il giovane alla morte. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio delle autorità competenti, Gabriele sarebbe rimasto coinvolto in un incidente autonomo in via Santa Sofia a Catania mentre viaggiava a bordo della sua moto.

Tra i tanti a manifestare cordoglio per la famiglia della vittima c’è anche il sindaco di Paternò, città dove viveva il 24enne, Nino Naso. Con queste parole, il primo cittadino ha manifestato il proprio dolore per la scomparsa di Gabriele Longo: “Sono sconvolto e profondamente addolorato per questa tragedia che ha colpito la famiglia del nostro Gabriele. Da primo cittadino e da amico della famiglia Longo, mi stringo insieme a tutta la comunità cittadina al dolore di una famiglia già provata da un precedente e straziante lutto. Gabriele era un giovane pieno di valori, onesto e solare che ha perso la vita mentre ritornava a casa dal lavoro. Salutaci le stelle Gabriele”.

“La comunità di Paternò oggi piange la tragica perdita di Gabriele, uno dei suoi più giovani figli, che ha perso la vita sull’asfalto. Il mio cuore si unisce al dolore dell’amico Antonello Longo, condannato da padre a patire questo atroce dramma e alla famiglia tutta a cui vanno le mie più sentite condoglianze”. Queste sono le poche ma sentite parole di Gaetano Galvagno, presidente dell’Ars, originario di Paternò come la vittima del tragico incidente di oggi.

