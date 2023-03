Dall’incidente in via Santa Sofia alla tragedia, Gabriele muore a 24 anni

La vittima - una guardia giurata - sarebbe rimasta coinvolta in un tragico sinistro autonomo nella prima mattinata.

L’ennesima disgrazia sulle strade siciliane: un giovane di 24 anni è morto questa mattina – venerdì 31 marzo – in un seguito a un tragico incidente in via Santa Sofia a Catania. La vittima è Gabriele Longo, originario di Paternò.

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica dell’accaduto, attualmente al vaglio degli inquirenti.

Incidente mortale in via Santa Sofia a Catania, vittima Gabriele Longo

Sono ancora poche e frammentarie le notizie sull’accaduto. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo sarebbe rimasto vittima di un incidente mortale – a quanto pare autonomo – mentre viaggiava a bordo della propria moto lungo via Santa Sofia a Catania.

La vittima era una giovane guardia giurata. Sul posto, oltre agli operatori del 118, anche la polizia municipale per i rilievi e gli accertamenti del caso.

Si tratta dell’ennesima tragedia che sconvolge la Sicilia nel giro di pochi giorni. Ieri un altro sinistro con esito mortale si è verificato in via Macello, non lontano dagli uffici comunali di Lentini: a perdere la vita è stato un giovane di appena 28 anni, Ciro Amenta, coinvolto in un fatale scontro scooter-auto nella tarda mattinata del 30 marzo.