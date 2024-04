Alla GAM di Catania la mostra “Da solo NON basto – In viaggio con i ragazzi di Kayros, Portofranco e Piazza dei Mestieri”

L'esibizione, che sarà inaugurata l’11 aprile, si sviluppa a partire dalle vicende di due giovani che grazie all’incontro con alcune realtà educative hanno ri-scoperto il proprio valore

Un’immersione nell’universo giovanile, resa in forma poetica dallo scrittore Daniele Mencarelli e accompagnata dalle illustrazioni di Giacomo Bettiol, che prende avvio da infanzie difficili, fallimenti scolastici, cadute e tentativi di ripartenza, disillusione di fronte a un mondo adulto che sembra incapace di ascoltare. Poi l’incontro con alcune realtà educative – Kayros, Portofranco e Piazza dei Mestieri – che fa intravedere una strada in cui essere abbracciati e valorizzati, in cui ragazzi e adulti si accompagnano nel cammino di (ri)scoperta del proprio valore e dei propri talenti. Nasce così un cambiamento nello sguardo, quando si arriva a percepire che l’uno è importante per l’altro, che “da solo non basto”, come recita il titolo della mostra.

La mostra

Cuore della mostra è un video in cui alcuni giovani che in queste tre realtà hanno trovato la possibilità di una rinascita umana, scolastica e professionale si raccontano. La mostra “Da solo NON basto – In viaggio con i ragazzi di Kayros, Portofranco e Piazza dei Mestieri”, che è stata realizzata ed esposta in occasione del Meeting per l’Amicizia fra i popoli di Rimini, arriva nella città etnea all’interno del cartellone eventi 2024 dell’Associazione Piazza dei Mestieri, dopo aver riscosso notevole interesse nelle altre città in cui è già stata ospitata. La tappa etnea si avvale della co-organizzazione del Comune di Catania e della collaborazione conl’Arcidiocesi di Catania,di Archè Impresa Sociale, agenzia per il lavoro ed ente di formazione che a Catania utilizza il metodo educativo della Piazza dei Mestieri nei corsi per i minori in obbligo formativo, dell’Associazione Portofranco, di Camplus Catania – Fondazione CEUR e dell’Associazione Cappuccini che da anni è attiva nel supporto scolastico, educativo e sociale ai giovani e alle famiglie del quartiere “Cappuccini” di Catania.

L’esposizione sarà aperta al pubblico, con ingresso libero, presso la Galleria d’Arte Moderna (GAM) sita in via Transito, 58, Catania dall’11 al 20 aprile, tutti i giorni dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 15:00 alle 19:00; il 21 aprile dalle 9:30 alle 13:30. Le scuole e gruppi possono prenotare la visita guidata al 3426170593, inviando una e-mail a dasolononbasto@gmail.com oppure su www.bit.ly/dasolononbastoct.

Per approfondire le tematiche della mostra il comitato organizzatore promuove un incontro dal titolo “Perché da solo NON basto?”, che si terrà giovedì 18 aprile alle ore 18:00 presso il Camplus Catania (CEUR), via Monsignor Ventimiglia 184 Catania (ingresso da via San Vincenzo de’ Paoli). Interverranno Guido Boldrin (Direttore di Kayros Onlus), Graziella Biondi (Portofranco Catania – Associazione Cappuccini), Emilio Romano (Piazza dei Mestieri Catania – Archè Impresa Sociale) e ci sarà una testimonianza di Aladin, ospite della comunità Kayros Onlus, mentre a moderare sarà Alfio Pennisi, già docente e dirigente scolastico.