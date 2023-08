Gangi, dopo 3 anni chiesa di San Cataldo riapre al culto

A tre anni dal fulmine che ha colpito la guglia maiolicata è stata riaperta al culto la chiesa dedicata a San Cataldo

A tre anni dal fulmine che ha colpito la guglia maiolicata è stata riaperta al culto la chiesa dedicata a San Cataldo ed è ritornata “a casa” la statua dedicata al “Santo patrono di Gangi”.

E’ stata la chiesa Madre ad ospitare, sabato scorso, la presentazione dei lavori di manutenzione straordinaria e restauro che in questi anni hanno interessato la vicina chiesa di San Cataldo. Un progetto complesso che ha riguardato il rifacimento del tetto, della facciata e della guglia maiolicata, colpita da un fulmine nel settembre del 2020.

I lavori sono stati presentati dall’architetto Antonella Callari e dal tecnico restauratore Giuseppe Inguaggiato.

Il parroco della parrocchia di San Cataldo e chiesa Madre, don Giuseppe Amato, ha detto: “Sono stati anni difficili ma anche i lavori non sono stati da meno con tante criticità. Un lavoro realizzato grazie a un cantiere scuola e alla professionalità della ditta Spitale Santo, il mio ringraziamento particolare va, prima di tutto, al nostro Vescovo per il sostegno economico grazie ai fondi dell’8×1000, un grazie alla confraternita Maria Santissima Degli Agonizzanti, al sindaco Giuseppe Ferrarello e alle precedenti amministrazioni, all’Ufficio Tecnico Comunale, al restauratore e a tutte le maestranze, ma anche alla BCC delle Madonie”.

Al presentazione dei lavori presenti il vice sindaco Nicola Blando e il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello che ha detto: “Finalmente San Cataldo ritorna a casa sua” poi ha voluto ringraziare don Giuseppe Amato, le maestranze, tecnici, confraternita e tutti coloro che “si sono spesi in questi anni affinché l’importante luogo di culto venisse restituito alla Comunità “.

Domenica pomeriggio una processione e una celebrazione eucaristica, officiata da don Giuseppe Amato, ha ufficialmente restituito ai fedeli la chiesa di San Cataldo.