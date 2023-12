Gare pilotate, scatta maxi inchiesta a Lampedusa: indagato anche l’ex sindaco Martello

Ex amministratori e funzionari comunali e imprenditori locali. Ecco le accuse a carico degli indagati.

Scatta una maxi inchiesta a Lampedusa, in provincia di Agrigento, per un presunto caso di gare pilotate: sono 26 gli indagati tra ex amministratori e funzionari comunali ed esponenti dell’imprenditoria locale. Tra loro ci sarebbe anche l’ex primo cittadino dell’Isola, Totò Martello.

L’indagine, condotta dai carabinieri della compagnia di Agrigento, si è incentrata sul periodo 2019 – 2021.

Inchiesta su gare pilotate a Lampedusa

Le accuse a carico degli indagati, che hanno ricevuto una notifica dalla Procura di Agrigento, sono di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro la pubblica amministrazione, abuso d’ufficio, concussione e peculato. I 26 indagati avranno 20 giorni per chiedere di essere interrogati o provare a evitare la richiesta di rinvio a giudizio.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, al centro dell’inchiesta ci sarebbe l’appalto per i lavori di manutenzione della rete fognaria di Lampedusa. Tra le imprese incaricate dei lavori in subappalto, riguardanti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle stazioni di sollevamento, vi sarebbero anche alcune quelle gestite dai familiari dell’ex sindaco della cittadina, spesso al centro del dibattito ma per questioni legate alle migrazioni.

Gli indagati

Di seguito i nomi degli indagati per il presunto caso di gare pilotate a Lampedusa:

Salvatore Martello, 68 anni;

Manlio Maraventano, 55 anni;

Giuseppe Di Malta, 64 anni;

Salvatore Prestipino, 57 anni;

Nicola Andrea Policardo, 58 anni;

Giovanni Martello, 38 anni;

Antonio Martello, 64 anni;

Rosa Martello, 33 anni;

Angela Maria Brignone, 59 anni;

Claudia Castrone, 36 anni;

Annalisa Lombardo, 49 anni;

Massimo Campione, 64 anni;

Giuseppe Campione, 32 anni;

Cristiana Campione, 31 anni;

Giuseppe Sanguedolce, 48 anni;

Salvatore Pasquale Policardo, 61 anni;

Domenico Cucina, 56 anni;

Stefano Cucina, 50 anni;

Rosario Cucina, 45 anni;

Giovanna Taormina, 55 anni;

Gianluca Cucina, 43 anni;

Nicola Cucina, 33 anni;

Umberto Cucina, 31 anni;

Pietrino Cucina, 37 anni;

Salvatore Cucina, 60 anni;

Rosa Cucina, 30 anni.

Immagine di repertorio