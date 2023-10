Getta rifiuti in strada a Belpasso, beccato da telecamere. Il sindaco: “Filmiamo gli zozzoni”

Il sindaco Caputo ha diffuso le immagini che ritraggono un uomo intento a scaricare alcuni sacchi di spazzaura in una discarica

Prosegue la lotta contro l’abbandono di rifiuti a Belpasso da parte di cittadini incivili. Il sindaco del Comune in provincia di Catania, Carlo Caputo, ha diffuso sulle proprie pagine social, le immagini che ritraggono un uomo intento a scaricare alcuni sacchi di spazzaura in una discarica nella zona industriale.

Il sindaco: “Filmare gli zozzoni”

“Ritorno alle vecchie pratiche: filmare gli zozzoni – scrive il primo cittadino di Belpasso in un post su Instagram – . C’è una discarica a cielo aperto alimentata negli anni nella nostra zona industriale. Molte sono state in questi mesi le microdiscariche rimosse, altre come questa, le abbiamo lasciate come ‘esca’ per gli zozzoni”.

“Utilizziamo le fototrappole itineranti”

“Utilizziamo le fototrappole itineranti spostandole periodicamente. Battaglia lunga ma con costanza si migliorerà. Il primo di una lunga serie di video, questo del 19 settembre presso zona industriale. Verbali e conseguenze sanzionatorie dipendono dal tipo di rifiuto scaricato, vi terrò informati”, conclude il sindaco.