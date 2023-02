Giardini Naxos, multa salata per cantiere edile non a norma

In un’iniziativa per prevenire e reprimere i crimini inerenti alla sicurezza sul posto di lavoro e per emersione del lavoro nero, i carabinieri del comando provinciale di Messina e del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno sottoposto a controllo un cantiere edile a Giardini Naxos.

Durante l’ispezione, i militari dell’Arma hanno scoperto violazioni alle norme di settore riguardo alla sicurezza sul lavoro, inclusa la mancata installazione di misure di sicurezza per evitare pericoli di caduta e di pericoli da “lavoro in quota”.

Oltre 20 mila euro di sanzione per il titolare del cantiere

Il titolare dell’impresa è stato denunciato per queste violazioni e sono state imposte ammende e sanzioni amministrative per oltre 22mila euro, con la sospensione temporanea delle attività edili. Tuttavia, tutti i lavoratori presenti sul posto sono risultati regolari.

Le verifiche dei carabinieri e del Nucleo Ispettorato del Lavoro nel settore edile continueranno nei prossimi mesi in tutta la provincia, al fine di continuare ad agire contro le gravi violazioni che danneggiano i diritti dei lavoratori e mettono a rischio la loro sicurezza.