Giarre, non rintraccia l’ex della compagna per “chiarire” e rompe 2 costole alla donna: arrestato

Un uomo non accetta l’ex della compagna e le rompe due costole. I Carabinieri della stazione di Giarre hanno arrestato in flagranza un 34enne catanese per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Nelle ore serali i militari sono giunti in via Marsala dopo la richiesta d’intervento di una residente per un’aggressione fisica in corso in una dimora. È stato trovato nell’appartamento l’individuo, in forte stato di agitazione, che vedendo le Forze dell’Ordine ha iniziato a inveire verbalmente contro di loro colpendole con spintoni e calci. L’uomo è stato bloccato e allontanato l’uomo dalla dimora. Le autorità hanno chiesto l’intervento di un’ambulanza per una donna, una 36enne, trovata con il volto tumefatto e in condizioni di evidente difficoltà respiratorie. Al pronto soccorso di una struttura ospedaliera è stata riscontrata per la ragazza la frattura di due costole con una prognosi di 30 giorni. L’uomo avrebbe agito per futili motivi in quanto, accecato dalla gelosia per la fidanzata a causa di un ex che non riusciva a rintracciare per “chiarire”, avrebbe colpito lei dicendole “per colpa sua le stai prendendo tu”. La 36enne ha rivelato ai Carabinieri di aver subito in precedenza altra violenza fisica da parte del compagno, denunciato per maltrattamenti in famiglia e minacce. Il 34enne è stato associato alla casa circondariale di Piazza Lanza e tutt’ora permane in galera all’esito dell’udienza di convalida