Giarre, proseguono i lavori di bonifica delle caditoie

Proseguono a Giarre gli interventi, ad opera di una task force della Igm – la società che ha in appalto la gestione del ciclo dei rifiuti in città – con il coordinamento dell’assessorato all’Ambiente, di bonifica delle griglie intasate da cenere vulcanica e detriti. Le operazioni nelle scorse settimane si sono concentrate a Macchia, lungo la via Principe di Piemonte, nei pressi dell’istituto Agrario, per poi proseguire sino al centro storico in via Luigi Orlando. Interventi che hanno interessato, in una prima fase, un centinaio di caditoie, tra quelle spurgate anche in via Carolina, via Gentile, nel cuore del centro storico giarrese.

Le operazioni proseguono sul viale Sturzo, l’asse viario che attraversa la città, lungo il quale si contano decine di griglie e batterie di caditoie, molte delle quali sature di materiali e quindi non in grado di intercettare i flussi idrici che provengono da sud, rischiando di ingrossarsi pericolosamente. Le opere di spurgo manuale andranno avanti ad oltranza, interessando anche la via Callipoli e le principali strade da ovest ad est e da sud a nord, tra cui il corso Sicilia, la via Ungaretti e via Foscolo.