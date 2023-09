La corsa in ospedale e la tragedia: chi è la donna incinta morta al Villa Sofia

Giorgia Migliarba aveva 28 anni ed è morta, in circostanze da chiarire, assieme alla creatura che portava in grembo. Scattano le indagini.

Giorgia Migliarba è la giovane donna incinta morta all’ospedale Villa Sofia di Palermo nelle scorse ore: una tragedia sconvolgente, che ha portato alla morte non solo la gestante 28enne ma anche il piccolo che portava in grembo.

Sono ancora da chiarire le dinamiche e le cause del decesso.

Giorgia Migliarba, incinta, muore al Villa Sofia

Secondo una prima ricostruzione, la 28enne – al sesto mese di gravidanza – sarebbe stata colta da un malore in casa si sarebbe recata al Pronto Soccorso dell’ospedale Villa Sofia di Palermo assieme a dei familiari. Sarebbe arrivata, sempre in base alle prime informazioni ancora al vaglio degli inquirenti, già in arresto cardiaco.

Purtroppo, per la giovane non c’è stato nulla da fare. I medici avrebbero tentato di rianimarla per oltre un’ora, ma sia la ragazza che la creatura che portava in grembo sono morte. La donna lascia il marito e tre figli piccoli.

Pare che al Pronto Soccorso, dopo il decesso della giovane, i familiari della vittima abbiano scatenato il caos. Sarebbero intervenuti anche agenti di polizia in tenuta antisommossa. Si attendono le disposizioni della Procura sulla salma. Toccherà alle autorità giudiziarie confermare se dietro la tragedia ci sia un caso di malasanità: i familiari di Giorgia Migliarba, infatti, avrebbero dichiarato di aver atteso oltre un’ora per un’ambulanza. Un ritardo che potrebbe essere stato fatale per la 28enne.

Sui social tanti i messaggi di cordoglio per la giovane. “Un attimo solo e non ci sei più… un attimo che ha distrutto un’intera famiglia. Notizie che nn vorresti mai ricevere, notizie che ti spezzano il cuore. Ti ho conosciuta piccolina intrigante e spacciata ma con un cuore umile. Hai lasciato i tuoi figli troppo presto e uno l’hai portato via con te. Fai buon viaggio”, scrive l’amica Daniela.