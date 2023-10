Georgina Rodriguez troppo sexy a bordo campo per seguire Cr7, “retrocede” in tribuna

La splendida compagna di Cristiano Ronaldo si è resa protagonista di un curioso episodio prima di una gara di Champions League dell’Al-Nassr

Georgina Rodriguez, splendida compagna di vita di Cristiano Ronaldo, si è resa protagonista di un curioso episodio prima di una gara di Champions League che il fuoriclasse portoghese ha giocato e vinto (doppietta per l’ex Juve) con la maglia dell’Al-Nassr, ricchissimo cluhb di Riad che ha blindato il giocatore con un faraonico contratto.

La compagna di Cr7

La modella ha sfilato a bordo campo con un outfit particolare: maglia gialla della squadra di Riad, jeans super attillati e lunghi stivali vertiginosi. Un look molto sexy che metteva in risalto le sue gambe e soprattutto il fondoschiena. Poco dopo, nonostante lo stadio fosse ancora vuoto, ha deciso di “retrocedere” sugli spalti. Sulla pagine social Georgina ha scattato le foto prima del match per poi festeggiare cosi’ la vittoria: “Abbiamo vinto! Siamo una famiglia!”.

gallery foto da profilo Instagram georginagio Georgina Rodríguez