Fiumicino, rubati “gioielli e preziosi” all’attrice e modella Madalina Ghenea

L’attrice Madalina Ghenea è stata rapinata all’aeroporto “Leonardo Da Vinci” di Roma. Un colpo che ha garantito al ladro, a quanto pare, un bottino di grande valore. Nel trolley che è stato portato via alla bellissima Rumena, c’erano gioielli e altri effetti personali molto costosi. Il sospetto è che l’autore del furto fosse a conoscenza del contenuto della valigia, visto che ha preso proprio quella in cui c’erano gli oggetti di valore.

La Ghenea, dopo essere stata in Arabia Saudita per un impegno di lavoro con la rivista HIA, si trovava a Roma per ricevere il Magnifica Awards Roma come premio alla carriera, con tanti esponenti del cinema italiano e internazionale. Il furto è avvenuto proprio all’uscita dello scalo romano, dove c’era il conducente dell’auto a noleggio ad attenderla. La polizia giudiziaria sta indagando sull’accaduto. L’attrice ha anche contattato la criminologa Roberta Bruzzone per una consulenza.