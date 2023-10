Giro di vite contro lo spaccio a Siracusa e provincia: tre arresti

Operazione anti droga nel territorio di Siracusa e provincia: diverse persone sono finite in manette per detenzione e spaccio

Lotta senza quartiere alle piazze dello spaccio siracusane. Da tempo, gli uffici operativi della Questura di Siracusa e dei Commissariati della provincia stanno passando al setaccio i punti nevralgici delle maggiori città della provincia ove è fiorente l’attività di vendita e di consumo di sostanze stupefacenti.

Agenti della Squadra Mobile, nel corso dei suddetti servizi antidroga svolti nella zona nord della città di Siracusa, hanno arrestato un uomo di 32 anni per il reato di detenzione ai fini dello spaccio di droga.

Gli investigatori della Squadra Mobile aretusea, a seguito di indagini di polizia giudiziaria, hanno effettuato, a casa dell’arrestato, una perquisizione domiciliare che ha consentito di rinvenire 337 grammi di marijuana, 4 grammi di hashish, 2 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga.

La vendita sul mercato illegale dello stupefacente avrebbe consentito di ricavare un importo di oltre 8.400 euro.

L’arrestato, dopo le incombenze di legge e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, è stato posto ai domiciliari.

In manette un 27enne

Inoltre, agenti del Commissariato di Polizia “Ortigia” hanno arrestato un uomo di 27 anni, già noto alle forze dell’ordine, nella nota piazza di spaccio di via Santi Amato.

In specie, l’uomo è stato sorpreso durante un rituale controllo nella nota piazza di spaccio mentre si aggirava con fare sospetto mal celando un certo nervosismo. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di 19 dosi di cocaina, 28 dosi di crack, 11 di hashish e 11 di marijuana, oltre alla somma di 20 euro, probabile provento dell’attività di spaccio. Dopo le incombenze di rito, l’arrestato è stato condotto in carcere.

Arrestato anche un minorenne a Lentini

Infine, a Lentini, a seguito di indagini di polizia giudiziaria, gli agenti del Commissariato hanno arrestato un minore (di 16 anni) sorpreso all’interno di un garage mentre tentava di disfarsi di 6 grammi di marijuana.

La conseguente perquisizione, svolta all’interno del locale, ha consentito di sequestrare materiale utile al confezionamento di droga e appunti sui quali era annotata l’attività di spaccio.

Dopo le incombenze di legge, il sedicenne è stato condotto presso l’istituto minorile di Catania.