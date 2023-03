Giustizia, Nordio “Nel 2023 previste 5.000 assunzioni”

Lo ha annunciato il ministro della Giustizia a margine di un incontro pubblico

“Nel 2023 è prevista l’assunzione in Italia di 5.000 unità e la stabilizzazione di altre 1.000″ nel settore giustizia. Lo ha annunciato il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, a margine di un incontro pubblico a Treviso. “Nel Veneto – ha aggiunto – sono stati già previsti 45 funzionari amministrativi, elemento portante per la struttura giudiziaria, altri ne saranno assunti. Senza personale amministrativo, un pubblico ministero è come un chirurgo privo di infermieri”.

Il ministro: “Va snellita la lentezza dei concorsi”

“Quest’anno sono previsti tre concorsi di Magistratura. I concorsi sono stati fino ad ora di una lentezza esasperante; dalla laura al conferimento della toga, passando il concorso, trascorrono normalmente cinque anni e tutto questo deve essere snellito”, ha aggiunto Nordio.