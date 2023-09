Grande Fratello, l’attore palermitano Francesco Benigno rifiuta: “Preferisco godermi mio figlio”

L'attore siciliano Francesco Benigno ha annunciato sui social di aver rifiutato l'invito a partecipare come concorrente al Grande Fratello

La prossima edizione del Grande Fratello è ormai pronta a partire.

I primi concorrenti sono stati già resi noti da Alfonso Signorini, con in primis l’altleta olimpico Alex Schwazer.

C’è però anche chi ha saputo dire no alla casa più spiata d’Italia Parliamo dell’attore palermitano Francesco Benigno, che sui social ha raccontato di aver rifiutato la proposta di partecipare alla nuova edizione del GF che scatterà, come detto, lunedì 11 settembre su Canale 5.

La nuova stagione vedrà concorrenti Vip e Nip e al momento solo sei sono noti. Tra questi non c’è Benigno, che ha da poco festeggiato la nascita del primogenito e ha così rispedito al mittente l’offerta di Mediaset: al reality non parteciperà”.

Il rifiuto social di Francesco Benigno al Grande Fratello

L’attore, celebre soprattutto per “Mery per Sempre”, ha annunciato sui social di aver rifiutato l’invito a partecipare come concorrente al Grande Fratello.

“Cari autori del Grande Fratello – ha scritto Benigno – grazie per l’offerta ma rifiuto e mi godo mio figlio. Adoro!”.