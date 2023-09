Grave incidente a Caltanissetta: scontro tra due veicoli, ci sono feriti

Due veicoli, per cause ancora da accertare, si sono scontrati a Butera, in provincia di Caltanissetta: ci sono feriti, traffico in tilt

Sulla SS626 “Della Valle del Salso” è temporaneamente chiuso il tratto, in entrambe le direzioni, al km 41,000 a Butera, in provincia di Caltanissetta, a causa di un incidente fra due veicoli.

Sono ferite più persone ed è stato attivato l’intervento di un elisoccorso.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.