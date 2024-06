Gravissimo incidente a Paternò: due feriti

Un'Alfa Romeo ha perso improvisamente il controllo andando a schiantarsi contro un muro

Un bruttissimo incidente stradale si è verificato intorno alle ore 11 di oggi in via Giovanni Verga a Paternò. Secondo le prime informazioni, un’Alfa Romeo è andata a sbattere violentemente contro un muro, divellendo un palo della luce nell’impatto. L’incidente ha coinvolto come detto un’auto, che per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità, ha perso il controllo andandosi a schiantare contro un muro.

Feriti trasportati in ospedale

L’impatto è stato così violento da abbattere un palo della luce. Sul luogo del sinistro sono intervenute prontamente due ambulanze del 118 per prestare le prime cure alle due persone a bordo dell’autovettura. Dopo aver ricevuto i primi soccorsi sul posto, i due feriti sono stati trasferiti in ospedale per ulteriori accertamenti e cure.

Traffico in tilt

Al momento, non si hanno informazioni precise sulla gravità delle ferite riportate, anche se nessuno dei due fortunatamente sarebbe in pericolo di vita.La Polizia Municipale di Paternò è intervenuta sul posto per eseguire i rilievi necessari e stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. . L’incidente ha causato significativi rallentamenti del traffico, andato in tilt nel tratto interessato di via Giovanni Verga.

