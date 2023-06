Guasto al server, disagi all’ospedale Cannizzaro di Catania

Lunghe file per il pagamento dei ticket e utenti esasperati. La direzione del presidio: “Attualmente in uso procedure d’emergenza alternative agli applicativi online”

CATANIA – Giornata campale ieri mattina all’ospedale Cannizzaro di Catania per il sistema di pagamento on line del ticket per le prestazioni. D’un tratto il servizio non ha più funzionato e l’utenza è stata costretta a lunghe ed estenuanti file agli sportelli per assicurarsi il pagamento della prestazione ambulatoriale. Dato il consistente afflusso di utenti anche il sistema di pagamento allo sportello ha subito profondi disagi e non sono mancati momenti di forte contrapposizione tra il personale di vigilanza e gli utenti esasperati che poi hanno protestato anche per l’atteggiamento di questo personale.

La situazione è tornata alla normalità dopo alcune ore, ma quello che lascia perplessi è come mai l’ospedale non abbia ancora previsto una seconda via qualora il sistema vada in palla, visto e considerato che il server centrale anche altre volte in passato non ha funzionato a dovere. Dati i pesanti disagi che si sono registrati in una struttura sanitaria che dovrebbe al contrario funzionare nel miglior modo possibile abbiamo chiesto chiarimenti alla direzione dell’azienda delle Emergenze. Questo il comunicato in risposta diramato dagli uffici del Cannizzaro:

“Nella mattinata del 14 giugno (ieri ndr), si è registrato un problema tecnico nel server aziendale che contiene diversi applicativi sanitari, tra cui Pronto soccorso, Cup/Ticket, ambulatori. Più precisamente, si è verificato un malfunzionamento improvviso e non prevedibile di una porta di rete che ha causato la mancata connettività verso un importante switch di rete. Il guasto, seppure temporaneo e riparato in poco tempo ha però generato una serie di problematiche che hanno richiesto il riavvio di tutti i servizi. I tecnici del Ced (Centro elaborazione dati) dell’Azienda Cannizzaro hanno pertanto operato per garantire il ripristino degli applicativi, necessariamente graduale, a cominciare dalle attività più direttamente rivolte al pubblico quali quelle del Pronto soccorso e degli sportelli ticket e prenotazioni. La Direzione aziendale, attualmente guidata dal commissario Salvatore Giuffrida, consapevole dei disagi creati dall’interruzione, si scusa con gli utenti che hanno dovuto attendere e puntualizza che sono in uso procedure d’emergenza per l’erogazione di quei servizi indifferibili, specialmente legati all’emergenza-urgenza (es. Pronto soccorso), alternative all’uso degli applicativi informatici, qualora non funzionanti”.

Ci si augura che in futuro questi vistosi disservizi possano essere superati attraverso l’adozione di un piano B da fare scattare qualora il server continui a fare i capricci.