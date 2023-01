Gucci, il napoletano Sabato De Sarno nuovo direttore creativo

Lo stilista napoletano, nominato dopo l’addio dell’ex direttore creativo, presenterà la sua prima collezione a settembre

Sabato De Sarno assumerà il ruolo di direttore creativo di Gucci. Lo annuncia in una nota il gruppo Kering. Lo stilista napoletano, nominato dopo l’addio dell’ex direttore creativo di Gucci, Alessandro Michele, presenterà la sua prima collezione in occasione della settimana della moda donna di Milano, a settembre 2023.

Il Ceo del gruppo: “Rafforzerà autorità maison”

“Sono lieto che Sabato si unisca a Gucci in uno dei ruoli più influenti nel settore del lusso, quello di direttore creativo della nostra maison. Avendo lavorato in alcuni dei più affermati brand di moda italiani, Sabato porta con sé un’esperienza vasta e di rilievo”. Lo afferma Marco Bizzarri, presidente e ceo di Gucci, a seguito della nomina di Sabato De Sarno come direttore creativo della griffe fiorentina. E aggiunge: “Sono certo che grazie alla sua profonda comprensione e al suo apprezzamento per il patrimonio unico del nostro marchio, guiderà il team creativo con una visione distintiva che contribuirà a scrivere il prossimo capitolo di Gucci, rafforzando l’autorità della maison nel campo della moda e capitalizzando il suo heritage indiscusso”.