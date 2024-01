Guida spericolata senza patente: in manette 19enne a Siracusa

Il giovane, recidivo per guida senza patente, è stato denunciato dai Carabinieri dopo essere stato beccato nuovamente alla guida

I Carabinieri della Tenenza di Floridia hanno denunciato un 19enne di Priolo Gargallo per guida senza patente. I militari hanno fermato il giovane alla guida di un motociclo, sprovvisto di patente poiché mai conseguita. L’uomo, recidivo per guida senza patente, è stato denunciato all’Autorità giudiziaria aretusea e segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti in quanto è stato trovato in possesso di 4 grammi di hashish. Il veicolo è stato sequestrato perché privo di assicurazione e sono state contestate violazioni al Codice della Strada per circa 1.200 euro.

