I Patti per la lettura arrivano anche a Pantelleria

L’obiettivo è rivolgere una attenzione particolare agli ambiti in cui si registra un basso livello di partecipazione culturale. L’assessore Marrucci: "Pronti a partecipare ai bandi del ministero"

PANTELLERIA – La Giunta del Comune di Pantelleria, guidata dal Sindaco Vincenzo Campo, ha deliberato l’approvazione del Patto per la Lettura. La proposta è dell’assessore alla Cultura Francesca Marrucci e la delibera porta il numero 25 in data 8 febbraio 2023. Ma cosa è il Patto per la Lettura? Nel 2007 è stato istituito Il Centro per il libro e la lettura (Cepell) – Istituto autonomo del ministero della Cultura – allo scopo di attuare politiche di diffusione del libro e della lettura in Italia, nonché di promuovere il libro e la cultura italiana all’estero, proponendosi come punto di riferimento per il mondo professionale in tutte le sue diverse e molteplici componenti, luogo di incontro, di dialogo e di scambio per gli operatori pubblici e privati quotidianamente operanti nei vari ambiti della produzione, della conoscenza e della diffusione del libro.

“A partire dall’annualità 2022 – si legge nella nota stampa inviata dall’Ente -, l’accesso ai fondi stanziati dal Cepell, per la promozione della lettura, è subordinato alla presenza in essere di un Patto per la lettura regolarmente censito nel portale del centro, per questo il Comune di Pantelleria lancia l’invito a tutti i soggetti dell’isola interessati ad aderire”. L’invito è rivolto a Biblioteche, Istituti Scolastici, Librerie, Case Editrici, Gruppi di lettura, Associazioni Culturali, Circoli, Enti del Terzo Settore e altri Soggetti Pubblici e Privati che ne condividono le finalità.

“Lo scopo è quello di allargare la base dei lettori e delle lettrici abituali – si evidenzia nella nota – e consolidare le abitudini di lettura, per avvicinare i ‘non lettori’, le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi, i nuovi cittadini, rivolgendo un’attenzione particolare agli ambiti in cui si registra un basso livello di partecipazione culturale. L’obiettivo dei Patti per la Lettura è di rendere la lettura accessibile, senza lasciare indietro le categorie più fragili, puntando a includere chi è in difficoltà dando vigore alle iniziative di promozione della lettura già collaudate sul territorio e di svilupparne di nuove e innovative. Le potenzialità dei Patti per la Lettura sono tante e possono diventare moltiplicatrici di scambi culturali e partecipazione attiva, incubatori di idee e terreno fertile da cui far germogliare e crescere progetti di rete al fine di partecipare a bandi oppure ottenere finanziamenti”.

Abbiamo contattato telefonicamente l’assessore Francesca Marrucci: “I Patti sono di fondamentale importanza per partecipare ai bandi del Mic, in cui il Comune svolge un ruolo da capofila. Fondi messi a disposizione dal ministero per sovvenzionare, oltre ad i soggetti, anche i luoghi come le biblioteche. In tale direzione noi, non appena finiranno i lavori di ristrutturazione della mediateca, tramite il Patto avvieremo un percorso di rinascita di questo immobile comunale. Stiamo costruendo le basi per una cultura solida in un territorio in cui ci sono diverse associazioni, a cui mi sono rivolta, per espandersi oltre i propri confini e fare rete”.

L’assessore parla anche di dati: “L’Italia è fanalino di coda in Europa per la lettura e, secondo gli ultimi dati Istat, la Sicilia è l’ultima regione dell’intera penisola per la lettura e la prima regione per analfabetismo (300mila le persone che non sanno leggere e scrivere sulla nostra Isola, dato rilevato dall’Istat nel 2021). Quindi, questi Patti hanno una doppia valenza in territori come la Sicilia ed ancor di più in zone periferiche come la nostra”.

Sulle modalità Marrucci spiega che “l’adesione è gratuita e non c’è un termine, per cui ci si può aggiungere anche in corsa. Si può scaricare l’apposito modello dal sito del Comune https://www.comunepantelleria.it/pantelleria-arriva-il-patto-per-la-lettura/ compilandolo e inviandolo o spedendolo via Pec al protocollo del Comune di Pantelleria protocollo@pec.comunepantelleria.it. Per qualsiasi approfondimento sono a disposizione della cittadinanza ai miei contatti: assessoremarrucci@comunepantelleria.it o via Whatsapp o Telegram al numero 331 266 5409. Spero che le associazioni più importanti di Pantelleria recepiscano e rispondano positivamente, in modo tale da creare eventi culturali strutturati con un eco vasto e che possano arrivare dove solitamente non si arriva”.