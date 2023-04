Il baby genio della matematica ha 11 anni e viene da Noto: Diego Alfò come Sheldon Cooper

Il giovane siciliano è considerato un talento naturale di formule, numeri e calcoli: ecco la sua incredibile storia

Predestinato.

Non esiste aggettivo migliore, probabilmente, per descrivere Diego Alfò, ragazzino di soli 11 anni di Noto e vero e proprio genietto dei numeri.

Biondino, occhi azzurri, Diego è uno studente di seconda media all’istituto comprensivo “Melodia” e, per via del suo talento smisurato ormai accertato, è stato accolto anche al Liceo Scientifico, dove frequenta le lezioni di matematica e fisica.

Insomma, una specie di “Sheldon Cooper” made in Sicily: il paragone con la star di “The Big Bang Theory” sembra calzare a pennello.

Ecco come Diego può frequentare le lezioni del liceo

Ma com’è possibile che il piccolo Diego possa frequentare addirittura il Liceo?

Ebbene, le due scuole avrebbero sottoscritto dal punto di vista tecnico un patto formativo.

In realtà, però, come scritto poc’anzi, Diego sembra possedere le stigmate del genio, con un’inclinazione innata verso formule, numeri e calcoli che gli hanno permesso di ottenere precocemente anche un prestigioso diploma Cambridge Icse in Matematica.

Il sogno di Diego: iscriversi in una facoltà universitaria Stem

Il sogno del piccolo genio di Noto è quello di giungere, quanto più in fretta possibile, tra i banchi di una facoltà universitaria Stem (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

Considerando quanto fatto finora, niente sembra precluso per il piccolo, ma già grande, Diego Alfò.

(Foto: notonews.it)