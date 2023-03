Il dramma delle donne pakistane, Tehseen Nisar: “La virilità? È rispetto”

La ricercatrice pakistana impegnata nell’emancipazione di genere parla al QdS

ROMA – “È urgente insegnare ai giovani che la vera virilità sta nell’atto del rispetto e dare alle donne il meglio che meritano”. Queste le parole di Tehseen Nisar, ricercatrice pakistana con un dottorato in filosofia alla facoltà di Scienze politiche dell’università Luiss di Roma. Il punto di partenza della sua carriera è stato a Karachi, dove si è laureata in Relazioni internazionali. Adesso, la studiosa tiene conferenze in diversi Paesi europei e porta avanti progetti di ricerca su vari argomenti socio-economici, tra cui: la risoluzione dei conflitti, la gestione delle crisi, la pace in Asia meridionale, Europa e Medio Oriente, diritti delle donne ed emancipazione di genere e società civile globale.

In Pakistan quanto incide l’aspetto religioso sul fenomeno della violenza contro le donne?

“Molto. Nel Paese si ritiene che le tradizioni regnino sovrane, la storia e la politica della regione sono fortemente intrecciate con le dinamiche socio-culturali, religiose ed etnoreligiose che comprendono una predominanza agraria e feudale, tribale e combinata con stili di vita, tendenze e costumi urbani, semiurbani e posturbani”.

Il patriarcato rimane ancora il sistema più consolidato di “dominazione maschile”?

“Sì. Questo fenomeno è il risultato diretto del colonialismo, in cui un uomo ha il controllo assoluto sulla vita e sulla proprietà di una donna. Un controllo amplificato non solo dalla natura agraria della società, ma anche dalla versione distorta delle tradizioni. Una complessa combinazione degli effetti delle politiche coloniali, delle norme preesistenti sui pregiudizi di genere e dei loro effetti cumulativi sull’identità di genere hanno un profondo impatto sulle norme esistenti in materia di uguaglianza di genere”.

Secondo il Global Gender Gap Report 2022 il Pakistan si classifica 145/156 per partecipazione economica e opportunità, 135/156 per livello di istruzione, 143/156 per salute e sopravvivenza e 95/156 per emancipazione politica. Cosa ne pensi?

“Durante la pandemia, il 32% delle donne (48/150) selezionate casualmente dalle strutture sanitarie di Karachi ha subito violenze fisiche e, secondo un’indagine su mille donne nel Punjab, tra il 70% e il 90% delle donne sposate ha subito abusi da parte del coniuge in qualsiasi momento della vita. In alcune zone, specialmente nelle aree tribali settentrionali, l’istruzione alle ragazze è severamente vietata per motivi religiosi. Nell’Asia meridionale i problemi che riguardano le donne si aggravano in proporzioni pericolose e, come affermato in precedenza, si verificano casi di aborto forzato, infanticidio femminile, mutilazioni genitali, dote e rogo della sposa, violenza domestica, disparità nell’istruzione, matrimoni precoci e delitti d’onore sono comuni e dilaganti. Le donne in usanze come Swara, Pashtunwali, compresi i matrimoni tra bambine e ragazze e l’incidenza per rischio di essere dichiarate Kari (colpevoli di reato) sono diffuse in molte aree e zone tribali del Pakistan. I dati emergenti sul numero di giovani donne urbane che affrontano la violenza in mezzo al patriarcato solleva immense preoccupazioni”.

Come dovrebbe reagire il governo?

“Deve garantire che qualsiasi negligenza nei confronti del trattamento delle ragazze negli spazi pubblici e persino negli spazi personali equivalga a un reato grave. Ormai le cronache dei giornali internazionali sono piene di racconti di qualsiasi tipo di violenza: da quella sessuale alle molestie, dagli attacchi con l’acido ai delitti d’onore”.

Come stanno reagendo le donne?

“Le società civili di tutta l’Asia meridionale sono sempre più rappresentate dalle voci di donne che sono pronte a prendere il controllo degli uomini ad assumere il ruolo degli uomini in base al merito e alla competitività in quasi tutti i ceti sociali. Sebbene sia ancora difficile per molte società venire a patti con il ritmo del cambiamento, il cambiamento è già nell’aria. Camminando in un frenetico lunedì mattina nella più congestionati di Karachi, I.I Chundrigar Road (chiamata anche Wall Street di Karachi), sono stata sopraffatta dalle dimensioni e dal movimento delle giovani donne che scendevano per entrare negli uffici. Nel mezzo del ‘movimento Me Too’, molte donne si sono fatte avanti e hanno coraggiosamente affrontato le probabilità di un forte contraccolpo nei mass media. Il movimento di liberazione delle donne come ‘Aurat March’ ha chiesto a gran voce il cambiamento e slogan come ‘My body My Right’ hanno sollevato critiche tra molti, ma ha sollevato un appello urgente per la correzione delle politiche che possono garantire rappresentanza nel lavoro, uguaglianza nell’occupazione, benefici nei salari e la libertà dalla discriminazione e dallo sfruttamento di genere”.

Secondo te, le organizzazioni internazionali come si muovono in tema di diritti e libertà delle donne in Pakistan?

“Voglio sottolineare che in 49 Paesi mancano ancora leggi che proteggono le donne dalla violenza domestica, mentre 39 vietano pari diritti di eredità per figlie e figli. Oltre all’equa distribuzione delle risorse economiche, che non solo è un diritto, ma accelera lo sviluppo in molteplici ambiti, occorre un giusto equilibrio di responsabilità per il lavoro di cura non retribuito tra uomini e donne”.

Nella tua vita hai viaggiato e studiato molto. Cosa ne pensi delle dinamiche sociali europee in tema di diritti delle donne?

“Alcune caratteristiche delle società liberali e di quelle non liberali sono, per certi aspetti, le stesse. In diversi Stati industrializzati, le donne hanno visto riconosciuto il diritto al voto a partire dal diciannovesimo secolo. Secondo la ricercatrice britannica Juliet Mitchell, le tendenze dell’empowerment di genere, ai fini della partecipazione femminile all’attività politica e alle candidature elettorali, sono arrivate solo nel diciannovesimo secolo. Inoltre, afferma che ‘L’Inghilterra del diciannovesimo secolo era identificata come una società in cui a nessun livello le donne avevano uguali diritti con gli uomini’. In effetti, non avevano praticamente alcun diritto. Erano i beni mobili dei loro padri e mariti, portati e venduti in matrimonio. Non potevano votare. Non potevano firmare contratti. Quando erano sposate, non potevano possedere proprietà’. Inutile dire che la donna primitiva era una cacciatrice e cacciava con gli uomini, ma con il passare del tempo c’è stato un cambiamento nel suo lavoro. È diventata addomesticata e dipendente dai suoi uomini, mentre lui le preparava il foraggio e assicurava protezione. Questa dipendenza si è moltiplicata con le fasi dello sviluppo capitalistico. Oggi, poiché le società civili stanno diventando sempre più globalizzate, è necessario affrontare alcune forti preoccupazioni”.

Quali?

“Nelle società in via di sviluppo, è necessario ripristinare le politiche nell’istruzione primaria e secondaria, per garantire che le ragazze non rimangano fuori dalla scuola, e un meccanismo organizzato basato sul livello istituzionale e democratico che garantisca l’iscrizione delle ragazze nelle scuole, nei college e nelle università senza discriminazioni”.