Il figlio continua a spacciare: padre esausto chiama la polizia e lo fa arrestare

Un padre, esasperato dal figlio tossicodipendente che continuava a spacciare droga, per l’esasperazione ha deciso di chiamare la polizia e farlo arrestare.

La vicenda è accaduta a Rimini: il figlio 55enne dava appuntamenti ai propri “clienti” nella sua auto, parcheggiata sotto casa, dove avveniva lo scambio.

L’uomo, con precedenti per rapina e per reati legati agli stupefacenti, è stato arrestato dalla polizia e processato per direttissima: il giudice ha poi convalidato l’arresto e ha disposto i domiciliari.