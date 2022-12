Il Palermo saluta il 2022 con un pareggio: a Brescia termina 1-1. Gol di Segre

Alla rete di Galazzi ha risposto Segre nel giro di pochi minuti: quinto risultato utile consecutivo per i rosanero di Eugenio Corini

Il Palermo saluta il 2022 con il pareggio per 1-1 a Brescia. Alla rete di Galazzi ha risposto Segre nel giro di pochi minuti: quinto risultato utila consecutivo per i rosanero di Eugenio Corini che salgono a quota 24 punti mantenendo l’undicesima posizione. Alfredo Aglietti, mister del Brescia, inizia con un punto l’avventura sulla panchina dei lombardi che precedono di un punto i siciliani. Il Palermo torna in campo il 14 gennaio, sul campo del Perugia, per la prima gara del girone di ritorno.

I moduli

Corini opta per il 4-4-2: Pigliacelli in porta; difesa con Mateju, Bettella, Marconi e Sala; a centrocampo (Gomes indisponibile) Di Mariano, Segre, Damiani e Broh; in attacco capitan Brunori al fianco della novità Vido. Calori risponde con il 4-3-1-2: Lezzerini tra i pali; capitan Bisoli con Papetti, Mangraviti e Huard; a centrocampo Labojko, Van de Looi e Ndoj; Galazzi trequartista dietro le punte Bianchi e Moreo.

La cronaca

Gara dal ritmo basso sin dai primi minuti. Al 5′ cross dalla sinistra di Galazzi e palla che rimbalza davanti a Pigliacelli lesto a respingere in corner. Al 18′ rosanero vicini al gol del vantaggio: calcio di punizione di Di Mariano e colpo di testa di Marconi a due passi da Lezzerini che blocca. Ancora il club lombardo due minuti dopo con Bianchi che manca la conclusione. Il gioco cala vistosamente e non si annotano azioni insidiose su entrambi i fronti. Al minuto 42′ colpo di testa di Labojko (cross di Bisoli) con palla a a lato. Troppo poco per assistere ad una partita di serie B.

Secondo tempo

Al 4′ il Brescia sblocca il mach: Ndojoi serve Galazzi che controlla e di sinistro spedisce la sfera sotto le gambe di Pigilacelli. Un giro d’orologio e il Palermo pareggia: cross dalla sinistra, sponda di Di Mariano e colpo di testa vincente di Segre per l’1-1. Al 57′ occasione per Di Mariano che da posizione defilata calcia malissimo con palla a lato. Doppio cambio per Corini: fuori Damiani e Vido, dentro Saric e Floriano. Al minuto 87′ cross di Brunori ma nessun compagno di squadra dell’attaccante italo-brasiliano, reduce dalo stage azzurro, si fa trovare pronto a raccogliere l’invito. Al 90′ incursione di Saric e palla per Segre che non controlla bene la sfera e sciupa una buona occasione. Dopo quattro minuti di recupero il direttore di gara fischia la fine del match. Brescia e Palermo portano via un punto.

Il tabellino

BRESCIA (4-3-1-2): Lezzerini 6; Bisoli 6, Papetti 5.5, Mangraviti 5.5, Huard 6; Labojko 6, Van de Looi 6 (62′ Garofalo 5.5), Ndoj 6 (62′ Benali 6); Galazzi 6.5 (84′ Nuamah 5.5); Bianchi 6 (73′ Olzer sv), Moreo 5.5.

In panchina: Andrenacci, Viviani, Pace.

Allenatore: Aglietti 6

PALERMO (4-4-2): Pigliacelli 6; Mateju 6, Bettella 6, Marconi 6, Sala 6; Di Mariano 6, Segre 6.5, Damiani 5.5 (68′ Saric 6), Broh 6; Brunori 6, Vido 5.5 (68′ Floriano 5.5).

In panchina: Grotta, Massolo, Pierozzi, Accardi, Soleri, Devetak, Peretti, Lancini.

Allenatore: Corini 6

Arbitro: Marinelli di Tivoli 6

Reti: 49′ Galazzi, 53′ Segre

Note: Giornata nuvolosa e fredda, terreno in buone condizioni. Spettatori: 11mila circa. Ammoniti: Brunori, Bisoli, Moreo. Angoli: 3-2 per il Palermo. Recupero: 2′; 4′.