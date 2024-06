Un viaggio nei sapori, un percorso nel gusto che vuole celebrare e mettere in vetrina questo straordinario patrimonio, simbolo della nostra regione e asset strategico per numerosi comparti economici

Le eccellenze enogastronomiche siciliane sono protagoniste del Dossier “Il vademecum del buongustaio” del Quotidiano di Sicilia. Un viaggio nei sapori, un percorso nel gusto che vuole celebrare e mettere in vetrina questo straordinario patrimonio, simbolo della nostra regione e asset strategico per numerosi comparti economici. Le materie prime che rendono unico ed inimitabile ogni piatto, ma anche la storia e le tradizioni della cucina siciliana trovano spazio all’interno del nostro Dossier, una guida irrinunciabile per ogni buongustaio.