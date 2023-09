“Barca alla deriva al largo di Lampedusa”, 85 persone in pericolo: l’allarme

Alarm Phone: "Serve un soccorso immediato". Migranti in pericolo nelle acque lampedusane.

“Imbarcazione alla deriva al largo di Lampedusa“: è l’ultima segnalazione che arriva da Alarm Phone e Mediterranea Saving Humans, in azione per i soccorsi ai migranti nel Mediterraneo.

Ecco le informazioni sul caso.

Imbarcazione alla deriva vicino Lampedusa, l’allarme

Su Twitter, Mediterranea Saving Humans scrive: “Imbarcazione alla deriva a largo di Lampedusa! Alarm Phone è in contatto con un gruppo di ~85 persone in pericolo che chiedono disperatamente aiuto! Non sono più in grado di muoversi, imbarcano acqua e si sta diffondendo il panico. Serve un soccorso immediato!”.

Gli ultimi aggiornamenti sugli sbarchi

Nove imbarcazioni con circa 200 persone a bordo sono arrivate durante la notte a Lampedusa, nuovamente al centro dell’attenzione nazionale e internazionale (il Governo, a partire dalla premier Meloni, e le associazioni come Croce Rossa Italiana in questi giorni stanno presentando la questione direttamente all’Onu) visto il recente aumento degli sbarchi di migranti. A tal proposito, la premier ha affermato nel corso di un briefing con la stampa: “C’è molta attenzione e consapevolezza e c’è molta solidarietà. Il problema è capire quando e quanto quella solidarietà diventerà anche fatti concreti. Questo è quello che a me interessa ora”.

Nell’hotspot di contrada Imbriacola ci sono circa 2.200 persone e in giornata sono previsti i trasferimenti di 500 di loro.

