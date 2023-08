In arrivo una nuova Tac per l’ospedale di Leonforte

Avviati gli interventi per dismettere la vecchia apparecchiatura e installarne una di nuova generazione. Grazie alle innovazioni previste sono attesi risultati migliori e a costi inferiori per l’assistenza sanitaria della provincia

LEONFORTE (EN) – L’Ospedale Ferro Branciforte Capra avrà una Tac dotata di tecnologia Tc Ge, di ultima generazione, al termine dei lavori strutturali necessari ad accogliere la nuova apparecchiatura. Il cronoprogramma di adeguamento del sito ha previsto l’inizio dei lavori lo scorso 4 agosto, giorno in cui hanno preso il via le operazioni per dismettere la vecchia Tac. Il termine dell’opera è prevista attorno alla prima decade di settembre.

La strumentazione Tc Ge rappresenta un metodo innovativo che mira a soddisfare una serie di esigenze, come risultati migliori a costi inferiori per l’assistenza sanitaria. Oltre la nuova tecnologia che caratterizza il macchinario, lo scopo principale è anche poter offrire una gamma di applicazione molto più ampia, adattandosi ai diversi pazienti dalle diverse caratteristiche (come complessità del trauma, presenza di patologie cardiache, casi di obesità e così via). Questa innovazione consentirà di ottenere risultati tramite Tac e di eseguire analisi di routine con un dosaggio di radiazioni nettamente inferiore, che consente, oltretutto, di poter svolgere anche diverse attività nella stessa giornata.

L’obiettivo principale è ovviamente garantire dei vantaggi in favore del paziente con un maggiore livello di sicurezza grazie alla riduzione delle radiazioni e a un alto livello di chiarezza delle immagini. Tra le novità di questo macchinario anche la riduzione del rumore, poiché consente di migliorare la rilevabilità a basso contrasto, riducendo la dose per tutti gli esami. La possibilità di settare i parametri ottimali in base all’esame e alle caratteristiche del paziente permette di selezionare un dosaggio ottimizzato, specialmente per gli esami di pazienti in età pediatrica.

Dopo il collaudo, la nuova Tac entrerà quindi in funzione, così come hanno fatto sapere Enrico Maria Di Maggio, che dirige il Dipartimento dei Servizi, e ingegnere Maria Rindone, direttore dei Lavori, appartenente alla Uoc Servizio tecnico dell’Asp di Enna: “Il nuovo macchinario ha caratteristiche altamente innovative rispetto alla precedente apparecchiatura utilizzata per gli esami diagnostici di Tomografia assiale computerizzata. La tecnologia utilizzata per il Tc Ge è, infatti, all’avanguardia e offre numerosi vantaggi sia per gli operatori che per i pazienti, oltre a garantire risultati migliori a costi inferiori per l’assistenza sanitaria”.