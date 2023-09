Incendi a Palermo: 40 gli interventi dei vigili del fuoco

Anche a Palermo sono scoppiati diversi incendi che hanno interessanto le varie province del capoluogo: vigili del fuoco a lavoro

Da alcune ore diversi comuni della provincia di Palermo sono interessati da incendi di sterpaglie e vegetazione.

Contrada Montagnola a Villafrati dove sono presenti 2 squadre; a Monreale via linea ferrata, nel comune di Trabia contrada Petruso, Montemaggiore Belsito Contrada Granza.

Sul territorio di Villafrati è stato inviato un operatore DOS (direttore delle operazioni di spegnimento) per valutare l’utilizzo dei mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi in atto.

Espletati già 40 interventi

Dalle prime ore di questa mattina sono stati espletati circa 40 interventi dei quali 20 per incendi di vegetazione. Attualmente sono in corso di espletamento 13 interventi per incendi di vegetazione.