Paura alla Zisa, scoppia incendio in palazzo di sette piani: residenti evacuati

Momenti di apprensione a Palermo per l'incendio scoppiato ieri pomeriggio. Residenti costretti ad abbandonare le loro abitazioni.

Momenti di paura quelli vissuti ieri pomeriggio in via Tomasi nel quartiere della Zisa a Palermo, dove un incendio si è sviluppato all’interno di un’abitazione.

Le fiamme sono esplose in un palazzo di sette piani, con i residenti che sono stati costretti ad allontanarsi per evitare gravi conseguenze. Anche le abitazioni vicine sono state evacuate per motivi di sicurezza.

Incendio Palermo, ipotesi corto circuito

Sul posto si sono presentati i vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare a lungo per domare il rogo. Dopo aver spento le fiamme, sono scattati gli accertamenti per verificare l’entità dei danni e comprendere le cause scatenanti dell’incendio.

Secondo le prime ipotesi, le fiamme potrebbero essere partite da un corto circuito, ma questa versione è ancora da determinare.